Totti fa la lista degli amanti di Ilary Blasi (molto famosi), lei tira in ballo Noemi Bocchi: «È la causa del nostro divorzio»

La guerra in casa Totti si fa sempre più accesa. E adesso sotto la lente d'ingrandimento finiscono i conti correnti di Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice ha accusato l’ex marito di aver sperperato 3 milioni e 324 mila euro in 3 anni al casinò di Montecarlo. Questo almeno è quanto emergerebbe dalle carte processuali della separazione, svelate dal quotidiano La Verità. In cui c’è scritto che: «Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media “brucia” al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli». Al centro del dibattito c'è l'assegno di mantenimento che Totti versa ai figli. Ma non solo. Anche le reciproche accuse di tradimento. L'attuale compagna dell'ex capitano della Roma, Noemi Bocchi, verrà sentita in tribunale. Ma i legali di Totti avrebbero controbattuto indicando altri presunti flirt di Ilary Blasi, oltre a Cristiano Iovino (l'uomo del caffè), che verrà ascoltato.