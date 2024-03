Chanel Totti e Cristian Babalus in crisi al primo anniversario? Silenzio stampa e uscita a quattro pochi giorni dopo

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus continua a gonfie vele? La coppia ha da poco festeggiato il primo anniversario insieme, ma non ha condiviso nulla sui social. In molti hanno pensato potesse essere un momento di crisi tra i due, mentre altri, invece, hanno gradito la riservatezza del momento. Chanel e Cristian sono stati spesso attaccati dagli hater per i viaggi extralusso e i regai costosi che, provenendo entrambi da famiglie molto agiate, possono permettersi. Inoltre c'è anche chi pensa che a 16 anni Chanel sia troppo piccola per avere accanto un ragazzo che ha più di 20 anni e già una figlia piccola. Tuttavia, la coppia non dà peso a questi commenti ed è più innamorata che mai.

Appuntamento alla Fontana dei Quattro Fiumi

Chanel Totti ha condiviso su Instagram una storia della Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona, in pieno centro storico a Roma.

Chanel per la serata fuori ha scelto di indossare un paio di jeans larghi semplici, maglioncino grigio, come giacchetto, un blazer di pelle nero lungo fino alle caviglie, cappellino di Celine e borsetta gialla per dare un tocco di colore al look minimal, perfetto per una cena fuori nel centro di Roma.

