Nancy Brilli: «Rispettarsi e farsi rispettare»

Ellen vorrebbe tanto un consiglio. Dice che convive con l’uomo suo da vari anni. Lei fa due lavori, la mattina dipendente in un negozio e il pomeriggio in studio d’architettura con lui. Tornano a casa insieme, lui si spaparanza sul divano, bicchierozzo di birra e si attacca ai videogame. Lei si deve, sostiene, accollare tutte le faccende casalinghe, potendo sperare solo in qualche rara collaborazione esclusivamente per passare l’aspirapolvere, e solo su richiesta specifica. Inoltre, lui non cena prima delle ventitré. Lei ha fame prima, e lo ha detto più volte, ma la risposta è stata: «Mangia tu quando vuoi, io non ho ancora fame, non serve che mi aspetti».

Ah…oh, ma mica farai sul serio? Veramente ti ammazzi di lavoro, e poi pulisci, e mangi pure da sola? Ma che è, una specie di fioretto? Dici che le donne devono sempre dimostrare. Devono? Ma che cosa, e a chi? E basta, che è il 2024! Ti stesse bene, non condividerei ma capirei. Invece ti lamenti. Forse… forse ti ci è voluto un po’, ma hai preso coscienza, bene. Sappi comunque che verrai trattata come accetterai di esserlo. Alzati un po’ per te, bella mia, avanti, coraggio, rispettati e fatti rispettare, dì un po’ la tua. Vedrai: è meglio.

