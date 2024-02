Francesco Totti e Noemi Bocchi, il volo a Hong Kong per il capodanno cinese. Il dettaglio preannuncia le nozze?

di Dajana Mrruku

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Hing Kong per festeggiare insieme il capodanno cinese. Tra feste e celebrazioni, la nuova lady Totti ha condiviso sulle storie Instagram un omaggio dell'hotel dove alloggiano, ma in molti hanno pensato che potesse essere molto più di una semplice foto. Se la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller va a gonfie vele, tanto da pensare a un secondo matrimonio - perché «il secondo dicono che sia più bello del primo», come ha detto Ilary stessa - la storia d'amore tra Noemi e Totti non è da meno, anzi.

Il dettaglio preannuncia le nozze?

Noemi Bocchi ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolce pensiero regalato dall'hotel in cui alloggia con francesco Totti: due orsacchiotti di peluche con due magliette personalizzate. Il una c'è scritto "Totti" e nella seconda "Noemi". In molti hanno pensato che quetsto fosse un messaggio per anticipare le prossime nozze tra lei e l'ex Capitano della Roma.

D'altronde, la coppia convive già da qualche tempo, dopo il divorzio da Ilary Blasi e Totti sembrerebbe aver instaurato un rapporto molto solido con i figli di Noemi.

