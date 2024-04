Divorzio Totti-Blasi, l'ex capitano della Roma a sorpresa in tribunale per i Rolex, ma non viene ascoltato dal giudice: a chi andranno?

di Redazione Web

Non si ferma la guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A sorpresa, durante l'udienza del 19 aprile al tribunale civile di Roma, l'ex capitano giallorosso si è presentato affiancato dall'avvocato Antonio Conte per prendere parte al processo sul possedimento dei Rolex. Totti, però, non ha potuto dire la propria versione dei fatti, dato che il giudice ancora deve calendarizzare gli interventi dei due.

L'udienza

Il processo sul possedimento dei Rolex corre in parallelo con la causa di divorzio, la cui prossima udienza è prevista per il 31 maggio, quando verrà stabilito a chi andrà la colpa del divorzio stesso.

Il giudice non ha ancora stabilito a chi andranno gli orologi. Lo scorso autunno aveva deliberato una scelta singolare, dando il coaffidamento dei Rolex. Ciò comporta che nessuno dei due ex potrà andare a ritirare gli orologi senza il consenso e la presenza dell'altro. Così Totti e Blasi, a ottobre, hanno scelto un istituto di credito per mettere in custodia i tre Rolex, che in questo momento si trovano all'interno di una cassetta di sicurezza.

