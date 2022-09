Giorgia Meloni, dopo le elezioni in palestra con il personal trainer: lo stesso che ha allenato Totti e Ilary

Dopo la vittoria delle elezioni 2022, per Giorgia Meloni è tempo di «scaricare un po' di tensione accumulata». E così, la leader di Fratelli d'Italia, che con ogni probabilità diventerà la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio, ha deciso di recarsi in palestra per una sessione di allenamento. E a darne notizia è il suo personal trainer, volto noto degli amanti del gossip in quanto amico di Francesco Totti e Ilary Blasi: Fabrizio Iacorossi.

«Ci sfoghiamo un pochino»

Giorgia Meloni non si ferma un attimo. Dopo un periodo di campagna elettorale senza soste e il successo ottenuto ieri alle urne, la leader di Fratelli d'italia non ha perso tempo ed è corsa in palestra. L'adrenalina e la tensione da scaricare sono tante e così il suo personal trainer pubblica un video su Instagram in cui spunta la Meloni. «Buongiorno, oggi è lunedì - dice Iacorossi -. Noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino. Abbassiamo un po' la tensione. E ci prepariamo. Daje». La Meloni appare sorridente, partecipa volentieri al video del personal trainer, e manda baci ai follower.

Chi è Fabrizio Iacorossi

Fra i like al post spunta anche quello di Ilary Blasi. Un like non casuale, visto che Fabrizio Iacorossi è uno storico amico della showgirl e dell'ex marito Francesco Totti. Il personal trainer, fra l'altro, per un periodo ha aiutato l'ex capitano della Roma a tenersi in forma dopo il ritiro. La sua palestra, XCross Roma, ha ospitato diversi calciatori negli anni: Mirko Vucinic, Miralem Pjanic, Alesandro Florenzi, Federico Balzaretti e tanti altri. Fra i vip allenati da Iacorossi, anche la cantante Emma Marrone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 20:26

