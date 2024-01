«Cristiano Iovino chiamato a testimoniare da Totti nel divorzio con Ilary Blasi»: le rivelazioni che potrebbero ribaltare le sorti del giudizio

Cristiano Iovino è il personaggio del momento: tutti parlano di lui e tutti vorrebbero sapere i segreti che nasconde.Il personal trainer verrà chiamato a testimoniare da Francesco Totti durante il processo per il divorzio dalla moglie Ilary Blasi perché è informato di fatti che portebbero ribaltare le sorti del giudizio, come riporta il settimanale Chi. Solo qualche giorno fa, Cristiano ha rielato di aver avuto una relazione intima con Ilary Blasi e adesso c'è da chiarire il momento in cui questa frequentazione ha avuto inizio e fine.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su Iovino e la sua vita amorosa che è, casualemnte, piena di celebrities.