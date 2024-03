Totti: «Alla Roma non torno, Friedkin non mi vuole. Le parole su Dybala? Sono un tifoso, dico quello che mi pare»

di Redazione Web

Francesco Totti non scherzava. I tifosi della AS Roma dovranno accontentarsi di aver riabbracciato Daniele De Rossi, mentre per l'ex numero 10 il rientro a Trigoria non ci sarà. Almeno finché ci saranno i Friedkin. Lo ha detto proprio Totti, in una diretta Instagram organizzata da Sport Mediaset. «Se ritorno a Roma? Con questa dirigenza no, se mi avessero voluto sapevano dove trovarmi. Poi alla Roma io non dico mai di no, ma non dipende da me», dice l'ex calciatore.

Francesco Totti: «Un mio ritorno alla Roma? Mai più. Sulla cessione in Arabia non è vero niente. Con Milan e Lazio ce la giochiamo»

Le parole su Dybala

«Da dirigente ci penserei a rinnovare il contratto di Paulo perché gioca il 50% delle partite», aveva detto parlando di Dybala e scatenando le polemiche di una parte dei tifosi. Oggi ha precisato: «Da dirigente ci penserei, ma io sono il primo ad averlo voluto alla Roma. Non ho nulla contro di lui. L'ho sempre difeso ed è il migliore giocatore della Roma. Mi è stato chiesto se da dirigente avrei rinnovato il suo contratto, ma io non sono un dirigente. Ho fatto una riflessione da tifoso, quindi come tutti i tifosi posso dire quello che voglio».

