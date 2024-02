Ilary Blasi, dopo Cristiano Iovino spunta un altro presunto amante? L'ultimo scoop

di Luca Uccello

Potrebbe esserci un nuovo colpo di scena nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una separazione a colpi di docufilm, autobiografie e interviste tv come sottolinea il settimanale Oggi secondo cui "l'ex capitano della Roma tace e legge le dichiarazioni dei presunti amanti di Ilary: in primis il suo ex personal trainer Cristiano lovino, che ha rivelato di aver avuto una «frequentazione intima» con la conduttrice e che Totti ha chiamato tra i testimoni a suo favore".

Ilary c'è un altro amante?

Ma ci sarebbe dell'altro.

Se così fosse sarebbe sicuramente un altro punto a favore dell'ex capitano della Roma in una causa di separazione da svariati milioni di euro. "Cosa certa è - conclude Oggi - che i vertici del Biscione non hanno per nulla gradito questa sovraesposizione mediatica dell'ex signora Totti. Le hanno infatti tolto la conduzione della nuova Isola, assegnandola a Vladimir Luxuria...".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 13:28

