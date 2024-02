Ilary Blasi, Alex Nuccetelli punge ancora: «Non solo Cristiano Iovino, usciranno altri nomi»

di Dajana Mrruku

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere, soprattutto dopo l'uscita di "Che Stupida" dove l'ex Lady Totti ha rivelato ulteriori dettagli sulla scoperta del tradimento dell'ex Capitano della Roma. Tuttavia, a pochi giorni dalla pubblicazione del libro, Cristiano Iovino si è fatto avanti in un'intervista al Messaggero e ha dichiarato che tra lui e Ilary c'è stato molto di più di un semplice caffè. La situazione si fa sempre più complessa, vista la causa e il processo in corso, ma gli amici di Francesco Totti non esitano a difenderlo.

Le dichiarazioni di Alex Nuccetelli

«Non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri. In questo momento, secondo me, Francesco ha scelto anche una politica del silenzio. Lui è veramente esausto, non vuole sentire più niente, vuole vivere la sua vita. Lui mi ha detto che lei era una figura che avrebbe voluto avere sempre accanto a sé. Ogni anno, ogni settimana, ogni mese che passava insieme ai suoi figli per lui era costruttivo, quindi giustamente teneva duro», ha rivelato Alex Nuccetelli, amico molto intimo di Francesco Totti a Turchese Baracchi a Turchesando, su Radio Cusano Campus, mentre su Cristiano Iovino ha rivelato alcuni retroscena.

«Sono amico di Cristiano anche se non ho la stessa amicizia che ho con Francesco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA