Ilary Blasi rompe il silenzio sui presunti amanti Antonino Spinalbese e Alessio La Padula (ex Amici): «Vi svelo la verità»

Le rivelazioni di "Che Stupida" continuano a far scalpore. Ilary Blasi ha deciso di fare una lunga e attenta analisi di tutta la sua storia con Francesco Totti, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa e chiarendo i numerosi rumor apparsi sui siti dopo l'annuncio del divorzio e anche prima. A far discutere molto sono stati in particolare due presunti amanti, entrambi appartenenti al mondo dello spettacolo: Antonino Spinalbese e Alessio La Padula, ex ballerino di Amici.

Andiamo a scoprire qualcosa in più e cosa ha detto Ilary su di loro.