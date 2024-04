Gubellini: «L'aborto è un diritto delle donne, lasciatele stare»

Mentre in Francia entra nella Costituzione e il Parlamento europeo vota in maggioranza perché sia inserito nella Carta dei diritti europea, in Italia un emendamento – al decreto sul Pnrr – di fatto minaccia l’esistenza del diritto all’aborto​, volendo inserire all’interno dei consultori pubblici, associazioni antiabortiste.

Ho perfino sentito in questi giorni una giornalista - vicedirettrice di un telegiornale della tv di stato - affermare che “l’aborto non è un diritto ma un omicidio”.

Ora, non si tratta a mio parere di opinioni personali. E quell’affermazione non solo è sbagliata ma pericolosa. Per quanto orrendo sia abortire, infatti, l’aborto è un diritto eccome: noi donne lo abbiamo conquistato, a fatica, nel 1978. Prima di allora, si abortiva lo stesso, solo lo si faceva in totale mancanza di sicurezza.

Oggi, a quasi 50 anni di distanza, sono giorni difficili e tristi per quel diritto conquistato.

Qualche giorno fa, ho intercettato un programma, in tv, in cui c’erano 7 uomini parlare di questo argomento così delicato che non riguardava nessuno di loro, ma che invece ha a che vedere con il nostro corpo.

Abortire è già una scelta dolorosa. Lasciate le donne in pace, per favore, e fate sentire loro che lo Stato è loro amico, non qualcuno che vuole dire alle donne cosa è meglio e cosa è giusto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 12:32

