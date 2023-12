Totti e Noemi Bocchi, un ritratto di coppia per la nuova casa: loro non gradiscono. «L'hanno messo nell'antibagno»

di Redazione web

Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero arredando la loro nuova casa a Roma e, per renderla più personalizzata e accogliente possibile, starebbero anche aggiungendo qualche quadro qua e là. Uno di questi è un ritratto di coppia che gli amici dell'ex capitano della Roma hanno commissionato a un pittore della capitale. Il quadro sarebbe stato un regalo molto apprezzato da parte dei due che, però, non avrebbe gradito qualche particolare e lo avrebbe sistemato nell'antibagno. Ma andiamo con ordine.

Il ritratto di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Alcuni amici di Francesco Totti volevano fargli un regalo ma non sapevano proprio dove sbattere la testa, quindi, si sono rivolti a Michelino Iorizzo, pittore 52enne che lavora a Roma. L'artista è stato intervistato dal settimanale Gente e ha raccontato: «Francesco Totti ha tutto: non gli puoi regalare niente. E così questi suoi amici, di cui non posso rivelare il nome, hanno pensato di regalargli un suo ritratto fatto da me. A farlo ci ho messo due settimane e ho cercato di cogliere l'uomo oltre che il personaggio. Totti, nel quadro, ha una espressione un po' sofferta, un malessere che abbiamo tutti noi. Noemi Bocchi, invece, è molto bella, un po' simile a Ilary Blasi».

Il settimanale, poi, aggiunge un'indiscrezione, ovvero, che all'ex calciatore e alla compagna sarebbe piaciuto il quadro, anche se, lui non sarebbe stato soddisfatto della propria espressione che gli sarebbe sembrata un po' malinconica. Proprio per questo motivo, la sistemazione del dipinto avrebbe dovuto essere un po' nascosta alla vista di eventuali ospiti ed ecco quindi perché sarebbe stato posizionato in uno degli antibagno della casa.

La reazione al docufilm Unica

Da qualche giorno ormai, si parla solo del documentario di Ilary Blasi, Unica. Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno dimostrato una certa indifferenza alle dichiarazioni della conduttrice che ha raccontato la sua verità sulla separazione dal Pupone.

