Francesco Totti alle terme preferite da Ilary Blasi con Noemi Bocchi e figli, ma per il capitano non c'è relax. Cosa lo turba

Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano essere più felici e complici che mai. I due genitori si divertono, infatti, con i rispettivi figli che, nei giorni scorsi, hanno portato alle terme, come riporta il settimanale Chi. Centro benessere in Toscana in cui l'ex capitano della Roma era solito recarsi con Ilary Blasi che, lo scorso settembre, c'era stata con il compagno Bastian Muller. La conduttrice, inoltre, tra qualche giorno racconterà tutta la sua verità su Netflix e proprio la docuserie sembra preoccupare l'ex marito.

Francesco Totti e Noemi Bocchi alle terme

Noemi Bocchi con i suoi due bambini e Francesco Totti insieme alla sua piccola Isabel, tutti immersi nelle acque termali di uno dei centri preferiti anche da Ilary Blasi. I cinque sono stati paparazzati da Chi che riporta anche che, nonostante l'ex capitano della Roma sembri divertirsi insieme ai bambini e alla compagna, la sua espressione nasconderebbe un pizzico di preoccupazione: sarà forse per la nuova docuserie in cui la conduttrice ha annunciato che racconterà la sua verita? Non è dato saperlo, ciò che è certo è che Totti sicuramente sarà incollato alla televisione. In futuro, risponderà a Ilary in qualche modo?

Noemi Bocchi e Francesco Totti, ciao Roma. Il viaggio dall'altra parte del mondo: «Arrivi da me amore mio»

La verità di Ilary Blasi

Si intitola "Unica" e uscirà in esclusiva su Netflix il 24 novembre: Ilary Blasi è pronta a raccontare, spiegare e chiarire tutti quei temi che, per anni, l'hanno vista protagonista del gossip. La conduttrice potrebbe parlare della fine del matrimonio con Francesco Totti, forse, della sua nuova relazione con Bastian Muller e magari, chissà, anche del "rolex gate".

