Chanel Totti, slalom in moto tra le auto insieme al fidanzato (oltre i limiti di velocità): «Il miglior buongiorno»

Chanel Totti ci ricasca. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha pubblicato un video, ripreso mentre era in sella alla moto del fidanzato Cristian Babalus, che faceva slalom tra le macchine superando il limite di velocità. Già in passato era finita nella bufera, quando aveva ripreso il fidanzato correre ad alta velocità in autostrada. Babalus, grande appassionato di supercar, ha testimoniato spesso le corse in auto sui suoi profili social.

Chanel Totti, la corsa in moto

Il video di Chanel Totti è stato girato su via degli Annibaldi, la suggestiva strada che da via Cavour sale verso il Colosseo. I due si stavano probabilmente dirigendo a scuola di Chanel, la St. Stephen School (con retta da 28mila euro l'anno), che si trova in zona Aventino. Il fidanzato di Chanel, poco più che ventenne ma già padre di una bambina avuta nella precedente relazione, sfreccia tra le auto nel traffico raggiungendo i 60 all'ora, quindi oltre il limite dei 50 urbani. Lei, seduta dietro, riprende e scrive: «Il miglior buongiorno».

