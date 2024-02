Fabrizio Corona e Ilary Blasi, è pace: «Mi ha telefonato e si è scusata, sui tradimenti di Totti mi ha dato ragione»

Fabrizio Corona, ospite al podcast Gurulandia, avrebbe raccontato della telefonata ricevuta da Ilary Blasi dopo la clamorosa litigata con la conduttrice tv, avvenuta anni fa al Grande Fratello. Tra i due, pare essere stata siglata una "pace" dopo le furiose polemiche degli ultimi tempi.

A quanto pare, l'ex moglie del capitano della Roma, Francesco Totti, avrebbe telefonato a Corona per scusarsi di non avergli creduto in merito ai tradimenti dell'ex marito. Tradimenti che saranno cruciali nel corso dell'udienza di separazione della ex coppia più amata d'Italia, che si terrà il prossimo giugno a Roma.