La Pupa e il secchione, anticipazioni: prime coppie già in crisi e nuova eliminazione

Dopo la prima eliminazione di Swami e Sciamanna avvenuta lo scorso mercoledì, sono otto le coppie rimaste in gioco a La Pupa e il Secchione. Nella puntata di questa sera Enrico Papi, insieme ai suoi giurati Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo, tornerà a parlare delle prime coppie in crisi, ma anche di tutti i litigi avvenuti in settimana all'interno della villa.

Spazio come sempre ai giochi iconici come lo Zucca Quiz e a tutte le prove che consentiranno alle pupe e ai secchioni di scalare la classifica. A fine puntata, una nuova eliminazione.

Anticipazioni

Con il passare dei giorni, alcune coppie de La Pupa e il Secchione hanno iniziato a conoscersi meglio, ad affiatarsi e divertirsi. Per altre, invece, sono arrivati i primi litigi e discussioni. Intanto una di loro sembra essere già in crisi: quella formata da Virginia e Alessio Pino. «Non riesco a creare un legame - dice Virginia - non ci siamo trovati secondo me, non riesco ad aprirmi con una persona che non riesce a capirmi. Mi trovo in difficoltà, non mi da neanche il tempo di parlare. Mi sovrasta, mi sento anche costretta talvolta a fare qualcosa contro voglia».

Continuano poi i momenti di studio e preparazione in Villa per affrontare questa sera le varie prove, tra cui la "Prova Fitness" e lo "Zucca Quiz", che determinano la classifica per i giochi eliminatori della prima serata, la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità.

Il programma mette a confronto, sempre in chiave ironica, due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, e quello dei secchioni, dediti allo studio, ai libri e alle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia.

Dove vedere La Pupa e il Secchione

“La pupa e il secchione” è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app per smartphone e tablet, smart tv abilitate).

