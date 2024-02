Totti: «Ilary Blasi è più ricca di me. Lasciare Isabel da sola? Avrei una denuncia per abbandono di minore...»

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti ormai è guerra aperta. Dopo l'intervista di Cristiano Iovino, che ha rimescolato le carte sui tradimenti, la showgirl avrebbe accusato l'ex marito di sperperare soldi al casinò e di aver lasciato sola la figlia Isabel di 7 anni in hotel. Le parole sono state riportate da "La Verità", che ha citato le carte del processo di separazione tra i due.

La risposta di Totti

Tramite il suo entourage, Francesco Totti ha risposto alle accuse ricordando che non è un mistero la sua passione per il gioco d'azzardo, ma che le cifre investite non sono quelle denunciate dall’ex moglie bensì inferiori, riporta Il Corriere. Inoltre, riguardo le parole sulla figlia, replicano che se così fosse stato veramente avrebbero ricevuto una denuncia per abbandono di minore come invece non è accaduto.

«È più ricca di me»

Secondo gli avvocati di Totti, la conduttrice sarebbe molto più ricca di lui e solo per il docufilm «Unica» si dice che abbia guadagnato 700 mila euro.

Cosa ha detto Ilary

«Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media "brucia" al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli». La showgirl, attraverso i suoi avvocati, censisce i conti dell’ex capitano della Roma. Ma fa anche le pulci al suo stile di vita. «Risulta infatti che, nel periodo dal settembre 2020 al settembre 2023, l’ex azzurro ha sperperato al gioco mediante svariati bonifici la maggior parte dei quali a favore del Casinò di Montecarlo, l’impressionante somma complessiva di 3 milioni 324 mila euro».