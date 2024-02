Ilary Blasi, la tenera foto con Isabel dopo l' udienza per il divorzio da Totti

di Dajana Mrruku

Ilary Blasi e Francesco Totti sono molto impegnati in tribunale in questi giorni per far chiarezza sul divorzio, tra accuse e liste di presunti amanti, i due ex coniugi non si stanno risparmiando proprio nulla, mettendo in mezzo anche i figli Cristian, Chanel e Isabel che per primi hanno cercato di mediare la situazione tra i loro genitori per far tornare la pace tra i due. Nulla da fare, l'amore tra Ilary e Francesco è finito e ciò che è rimasto sono una semplice sfilza di scartoffie sul tavolo del giudice che dovrà decidere quanto è valso il loro amore.

La conduttrice, orfana di "L'isola dei Famosi", tornerà in televisione con Battiti Live, ma intanto si gode l'amore dei figli che da sempre l'hanno supportata.

Il posto sicuro di Ilary Blasi

Ilary Blasi è volata a Disneyland Paris con le figlie Chanel e Isabel (e Bastian Muller) poco prima dell'inizio del processo per portare a fine il divorzio da Francesco Totti.

Dopo i primi giorni in tribunale, molto pesanti, Ilary è tornata alla sua quotidianità e alle abitudini semplici che la riempiono di serenità, come portare a scuola la piccola Isabel. La showgirl ha condiviso un dolce scatto mamma e figlia delle loro mani intrecciate, con smalto rosso coordinato perché il loro legame vive dei piccoli gesti quotidiani che dimostrano l'amore costante e dirompente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 12:45

