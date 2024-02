Ilary Blasi, dedica speciale a Michelle Hunziker sulla copia di "Che Stupida": «Impossibile non volerti bene»

di Dajana Mrruku

Ilary Blasi e Michelle Hunziker sono da sempre molto legate, le due sono amiche anche fuori dal mondo dello spettacolo e spesso approfittano delle vacanze per trascorrere insieme qualche giorno di sano divertimento in Sardegna d'estate e a Saint Moritz d'inverno.

Poteva Michelle mancare al lancio del libro di Ilary sul divorzio da Francesco Totti, ex capitano della Roma? Nonostante i numerosi impegni dovuti alle prove per Michelle Impossible, la showgirl svizzera ha comunque trovato il modo per esserci e mostrare supporto alla Blasi.

Michelle e Ilary, amiche per la pelle

Ilary Blasi ha presentato il suo libro autobiografico a Milano solo qualche giorno fa e la sua amica Michelle Hunziker non è potuta essere presente a causa dei numerosi impegni di lavoro con le prove della nuova edizione di "Michelle Impossible".

La conduttrice televisiva ha voluto madare una copia del suo libro a Michelle, con tanto di dolce dedica che fa riferimento allo show: «A Michelle, è impossible non volerti bene!».

Il divorzio è stato sicuramente uno dei momenti più difficili per Ilary che, per fortuna poteva contare sempre su un'amica come Michelle, pronta a tutto per aiutarla e non farla sentire sola.

