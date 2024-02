Ilary Blasi: «Totti ha bruciato 3 milioni e 324 mila euro al casinò e ha lasciato nostra figlia Isabel da sola in hotel»

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sfida continua. Rolex, conti, soldi, gestione privata. Ora si parla di conti in paesi extra europei e comportamenti perlomeno negligenti nei confronti dei figli. Ma soprattutto ritardi nei pagamenti dell’assegno mensile. Stando alla ricostruzione de “La Verità” la tensione tra l'ex capitano della Roma e la conduttirece è alle stelle malgrado (o forse proprio per) le decisioni dei giudici che hanno stabilito un mantenimento di 12.500 euro al mese per Blasi e figli.