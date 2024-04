Dovizioso, come sta dopo l'incidente: «Stavolta l'ho data bene». In ospedale con le ossa rotte, oggi l'operazione

di Redazione Web

«Questa volta l'ho data bene». Andrea Dovizioso torna a parlare dopo il brutto incidente in motocross nel quale ha rischiato la vita martedì mattina. L'ex pilota della Ducati rassicura i fan sulle sue condizioni, seppure la convalescenza non sarà breve. In ospedale con le ossa rotte, ha postato una sua foto sui social e l'aggiornamento medico: «Questa volta l’ho data bene. La mia collezione di fratture diventa sempre più consistente, ma la cosa importante è che la tac sia negativa», dice.

Poi i ringraziamenti a chi l'ha aiutato: «Grazie a Yuri che è sempre al mio fianco, a tutti quelli che mi hanno soccorso e al personale medico dell’ospedale. Grazie anche a tutti quelli che mi hanno già scritto. Vi leggo». Tra i messaggi di supporto c'è anche quello di Valentino Rossi: «Ma porca boia Dovi. Forza (con un cuore)».

Oggi l'operazione a Sassuolo

Dovizioso è stato trasportato in gravi condizioni dall'ospedale di Careggi (Firenze) a quello di Sassuolo, dove oggi 11 aprile verrà operato. A eseguire l'intervento ci sarà anche Giuseppe Porcellini, riporta Il Resto del Carlino, medico che in passato ha operato anche Valentino Rossi e Vasco Rossi.

