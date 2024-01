Ilary Blasi, Alex Nuccetelli attacca: «Vivo Francesco Totti nel quotidiano. La verità sta venendo a galla»

di Redazione web

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è finito, ormai, da diverso tempo ma entrambi continuano a essere protagonisti di cronaca rosa e gossip. La conduttrice romana ha raccontato la sua verità, prima, con il documentario Netflix, poi, con il libro "Che stupida" e varie interviste, mentre, l'ex capitano della Roma ha sempre mantenuto un profilo molto più basso e defilato. A parlare per lui, però, ci pensa l'amico di una vita, Alex Nuccetelli.

L'intervista ad Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero nella quale ha commentato le parole del presunto amante di Ilary Blasi, Cristiano Iovino che, qualche giorno fa, sempre a Il Messaggero, aveva dichiarato che tra lui e la conduttrice c'era stato «di più di un caffè». Quindi Nuccetelli ha detto: «È la conferma di quello che ho sempre sostenuto ed è solo la punta dell’iceberg. Di verità ne so molte. Vivo Francesco nel quotidiano. La verità sta venendo a galla. Oltre a rilasciare una mezza intervista, per la quale era stato costretto per alcune cose che erano accadute, ora si sta celando dietro il silenzio con grande signorilità». Nuccetelli ha anche fatto sapere che a Totti sarebbero stati offerti più modi per rispondere a Ilary Blasi (documentari, film o libri): «Gliel’ho proposto e lui mi ha risposto di no. Vuole tutelare i figli», ha detto l'amico.

Riguardo a quanto dichiarato da Cristiano Iovino, Alex Nuccetelli ha spiegato: «Credo a lui, lo conosco. Nella vita alcuni ruoli che vengono concessi tendono a farti fare un abuso di arroganza. È abbastanza plausibile».

Alex Nuccetelli su Francesco Totti

Infine, Alex Nuccetelli conclude dicendo: «Io ho sostenuto fin dall'inizio che Francesco abbia conosciuto Noemi (Bocchi, ndr) dopo il presunto tradimento di Ilary.

