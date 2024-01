Ilary Blasi e Cristiano Iovino, Vladimir Luxuria: «Ecco quello che ha in più rispetto a Totti»

di Cristina Siciliano

Mentre il countdown per l'uscita del libro 'Che stupida' (in uscita il 31 gennaio) è nel vivo, un altro "ordigno" è esploso e ha creato un polverone. Dopo aver smentito con veemenza tutte le voci su un flirt con Ilary Blasi nei giorni scorsi, il personal trainer Cristiano Iovino ha confermato di essere «l'uomo del caffè» ma non solo. Con una lunga intervista a Il Messaggero, il personal trainer ha ripercorso le fasi della «frequentazione intima» con la conduttrice romana dichiarando che ogni sua parola «è dimostrabile».

Nelle ultime ore Myrta Merlino ha introdotto un servizio su Cristiano Iovino e Ilary Blasi a Pomeriggio Cinque e l'opinionista Vladimir Luxuria (amica di Ilary) ha colto l'occasione per esprimere dire la sua in merito a tale situazione.

Le parole di Vladimir Luxuria

«Vero che sembra una telenovela e ogni volta si aggiunge un protagonista diverso - ha sottolineato Vladimir Luxuria a Pomeriggio Cinque -.

L'opinionista ha aggiunto: «Che cosa ha in più questo Cristiano rispetto a Francesco Totti? Beh, forse ha tanti tatuaggi e un fisico che è una lezione di anatomia. Però voglio solo dire una cosa: perché questo ragazzo parla solo adesso? Perché da tanto tempo si vociforava di questo presunto flirt tra lei e il personal trainer. Come mai solo ora?».

