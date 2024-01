Ilary Blasi: «Francesco Totti ha licenziato la tata di Isabel durante la separazione. L'ho riassunta subito, perché ho un lavoro»

di Redazione web

Ilary Blasi torna a gamba tesa a raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio ventennale con Francesco Totti. A due anni dalla separazione, la conduttrice sarà tra pochi giorni in libreria con "Che stupida - La mia verità", libro edito da Mondadori in uscita il 30 gennaio. Cosa c'è di più rispetto a quanto non aveva già raccontato nel documentario "Unica", prodotto da Netflix? Alcuni dettagli, come quello riguardante il licenziamento della tata di Isabel.

La tata licenziata

Nel libro di prossima uscita, Ilary Blasi racconta che l'ormai ex marito Francesco Totti, nel bel mezzo della separazione, ha preso da solo e senza consultarla la decisione di licenziare la tata di Isabel, 7 anni, la minore dei tre figli avuti insieme.

L'indipendenza economica

L'episodio della tata licenziata dà occasione a Ilary Blasi di ribadire l'importanza della sua indipendenza economica e mettere a tacere le voci di quanti hanno visto nel suo matrimonio con l'ex capitano della Roma solo una scelta d'interesse: «Ho sposato Francesco ma abbiamo la separazione dei beni. Non ho niente di intestato e non ho mai voluto niente perché credo che sia giusto così: il matrimonio non è patrimonio. Sono sempre stata indipendente e mi hanno criticata anche per questo. Sono fortunata, una privilegiata, lo devo riconoscere, ma essere indipendente è quello che mi ha permesso di affrontare meglio tutto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA