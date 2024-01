Ilary Blasi nega tutto: «Cristiano Iovino? La verità resta quella che ho già raccontato»

di Alessia Di Fiore

L'affaire che coinvolge Ilary Blasi e Francesco Totti non smette di regalare succosi retroscena. Dopo che Cristiano Iovino, imprenditore e personal trainer, "l'uomo del caffè" di cui Ilary aveva parlato nel suo documentario Unica, in un'intervista al Messaggero ha parlato di «frequentazione intima» tra loro («ci vedevamo a casa mia quando i nostri impegni lo permettevano»), arriva la risposta della ex signora Totti.

Ilary nega tutto

Ilary non ha digerito le dichiarazioni di Iovino e replica tramite una dichiarazione al Corriere della Sera che fa sapere che «la sua verità resta quella che ha già raccontato». Nulla di più insomma rispetto a quanto detto nel documentario su Netflix o nel suo libro "Che stupida", in uscita a breve. Quale sarà la verità?

