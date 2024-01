Ilary Blasi, anticipazione sul libro "Che stupida": «Ha sganciato una nuova bomba»

Ilary Blasi è pronta a tornare per conquistare un nuovo mercato, quello della letteratura, con il suo libro autobiografico "Che Stupida" dove racconta, senza filtri e senza censura, l'ultimo anno della sua vita, dal tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi, alla sua rinascita tra carriera e amore con Bastian Muller e promette una sorpresa finale.

L'uscita della sua fatica letteraria è in programma il 30 gennaio e il 31 ci sarà la prima presentazione a Milano dove, insieme alla showgirl, ci sarà Francesca Barra. La giornalista, che modererà l'evento, ha rivelato alcuni particolari del libro (letto in anteprima) a La Vita in Diretta.