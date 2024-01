Com'è andata davvero tra Francesco Totti e Ilary Blasi, a partire da quel "caffè" tanto discusso? Nel documentario Unica, su Netflix, in cui la showgirl e conduttrice tv racconta la sua verità sulla fine dell'amore ventennale con l'ex capitano e bandiera della Roma, Ilary raccontava di essere andata a casa di un uomo (di cui non faceva il nome) insieme all'amica e hairstylist Alessia Solidani, per un semplice caffè.