Ilary Blasi: «Rabbia e dispettucci un passaggio obbligato, capita a tutti durante i divorzi»

di Alessia Di Fiore

Poco prima dell'uscita del suo libro "Che stupida", prevista per il 30 gennaio, Ilary Blasi ha rilasciato un'intervista a 7, inserto del Corriere della Sera, conquistandosi la copertina dal titolo: "Totti, ti invito a cena". La rivista anticipa alcune dichiarazioni della showgirl e conduttrice, finita nell'occhio del ciclone negli ultimi mesi per via del docufilm su Netflix "Unica" e del libro in uscita a giorni, in cui parla della separazione con Francesco Totti.

«Rabbia e dispettucci un passaggio obbligato»

«Rabbia e dispettucci sono quasi un passaggio obbligato nei divorzi», dice Ilary, lasciando intendere che il comportamento degli ultimi mesi non è così anomalo rispetto a quello di tante altre coppie e sottointendendo il nuovo desiderio di Ilary di arrivare a una soluzione pacifica per lei e l'ex marito. Proprio oggi però sono arrivati nuovi "guai" per la Blasi, dall'intervista al Messaggero di Cristiano Iovino, "l'uomo del caffè" che ha parlato senza mezzi termini di «frequentazione intima» tra loro due, che si incontravano a casa di lui.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 17:39

