Chanel Totti e Cristian Babalus, non solo abbracci nella Jacuzzi dell'albergo top di Montecarlo: lei in tribuna con Noemi Bocchi alla finale Atp

Domenica soleggiata e di tennis per Chanel Totti, Noemi Bocchi e Melissa Monti che sono volate a Montecarlo per seguire le partite del torneo Monte Carlo Masters ATP 1000 dove ieri, 14 aprile, si è giocata la finale tra Tsitsipas e Ruud, con il tennista greco che ha trionfato per la terza volta nel Principato, dopo il torneo del 2021 e del 2022, battendo il norvegese Casper Ruud.

Sugli spalti anche lady Totti, insieme a Chanel che ha indossato per l'occasione una canottiera crop top bianca e una tuta Adidas color celeste, e la fidanzata di Cristian Totti, Melissa Monti. Anche per quest'ultima, look sportivo, total black con canottiera crop e tuta, mentre Noemi Bocchi avrebbe preferito un paio di jeans e una maglietta bianca.

Nessuna foto postata su Instagram insieme, ma dalle storie delle tre donne di casa Totti si evince che erano allo stesso evento.

L'anniversario in piscina

Chanel Totti e Cristian Babalus hanno festeggiato da poco il loro primo anno d'amore, proprio a Montecarlo, insieme a tutta la famiglia di lei, al fratello Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti, la nuova compagna di papà Francesco Totti, Noemi Bocchi, e forse anche con l'ex capitano della Roma.

La coppia si è ritagliata comunque del tempo da trascorrere insieme nella Jacuzzi fuori dalla loro suite d'albergo per festeggiare al meglio l'inizio di un nuovo anno d'amore, tra viaggi, esperienze e avventure insieme.

Relax dopo la finale ATP

Chanel Totti ha condiviso alcune storie su Instagram mentre assiste alle partite di tennis del Master 1000 ATP di Montecarlo e poi nella suite dell'albergo con il fidanzato Cristian Babalus mentre si rilassano immersi nell'acqua della Jacuzzi con vista sul mare.

La coppia ha trascorso un weekend tra sport e amore, celebrando 365 giorni insieme.

