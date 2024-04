Chanel Totti e Cristian Babalus, tramonto da sogno alle Maldive: «La mia persona preferita»

di Redazione web

Chanel Totti, 16 anni, e Cristian Babalus si stanno godendo una vacanza da sogno alle Maldive insieme a papà Francesco Totti e alla compagna Noemi Bocchi. I due ragazzi sono innamoratissimi e, ogni giorno, non mancano di dimostrarselo sui social dove, a parte qualche critica, ricevono sempre molti complimenti. La secondogenita di Ilary Blasi e dell'ex capitano della Roma ha pubblicato una foto romantica insieme al fidanzato al quale ha dedicato dolci parole.

Il post Instagram di Chanel Totti

Cielo rosso fuoco, il pontile in lontananza e due sagome scure in riva all'oceano indiano. Sono Cristian Babalus e Chanel Totti: lui solleva lei e si guardano. È l'ultima foto che la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e che ha accompagnato con la didascalia: «Io e te», con tanto di cuore bianco. Non solo, però, perché Chanel ha poi riproposto lo scatto nelle sue storie e ha aggiunto: «Tramonto con la mia persona preferita».

L'amore tra Chanel e Cristian

L'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus sembra procedere a gonfie vele e i due sono più innamorati e felici che mai. I ragazzi fanno coppia fissa ormai da quasi un anno e insieme hanno viaggiato molto. Una delle loro tappe preferite sembra essere Dubai, dato che, ci sono stati più volte anche di recente.

