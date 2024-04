Guenda Goria e Mirko Gancitano svelano il nome del figlio: «Sarà un dono di Dio»

di Redazione web

Guenda Goria e il compagno Mirko Gancitano sono in attesa del loro primo bambino che dovrebbe nascere in estate: la futura mamma è alla fine del quinto mese di gravidanza. La coppia non aveva ancora annunciato il nome del piccolo e lo hanno fatto oggi in diretta con Caterina Balivo a La Volta Buona. Dopo avere dato la notizia in televisione, i futuri genitori hanno condiviso su Instagram alcuni teneri scatti in cui appaiono molto felici e sorridenti. Ecco che cos'hanno scritto.

L'annuncio di Guenda Goria

Guenda Goria è raggiante, in tanti le hanno scritto che la gravidanza le dona e il suo pancione sta crescendo sempre di più. La figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria chiamerà il suo bambino Noah e, dopo l'annuncio in tv, ha postato su Instagram alcune foto accompagnate dalla didascalia: «Benvenuto Noah: dono di Dio. Quello che sei tu per noi. Quando ti abbiamo detto questo nome hai fatto un piccolo movimento quando ancora non ti muovevi. Da lì in poi sei diventato un ballerino. Spero ti piacerà. Con tanto amore, la tua mamma».

Sotto al post sono comparsi migliaia di commenti e spiccano quello di Soleil Stasi (ex coinquilina di Guenda al GfVip) che ha scritto: «Nome stupendo come voi» e della mamma Wendy che ha aggiunto: «Mi fate scoppiare il cuore di gioia».

Il post Instagram di Mirko Gancitano

Mirko Gancitano diventerà papà ed è emozionato tanto quanto mamma Guenda Goria. L'attore ha pubblicato varie foto Instagram in cui indossa il bavaglino con il nome del suo bambino e ha scritto: «Habemus Nomen...

Noah: colui che porta sollievo».

