Chanel Totti, la dolce foto con la sorellina Isabel: «Tu». E le dedica una canzone di Fiorella Mannoia

Chanel Totti ha sempre mostrato sui propri profili social l'affetto che nutre nei confronti dei suoi fratelli: verso il più grande, Cristian, e verso la più piccola, Isabel. Spesso, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti pubblica sul proprio profilo Instagram, immagini o storie in compagnia della bambina che, con la sua dolcezza, ha catturato il cuore di tutti gli utenti social. Chanel ha postato un nuovo tenero scatto.

La storia Instagram di Chanel Totti

Chanel Totti è solita pubblicare storie Instagram in cui è in compagnia di Isabel: le due fanno i compiti insieme, visitano musei tutti rosa, si scattano selfie abbracciate e sorridenti o si scambiano qualche tenerezza. Così, è successo anche nell'ultimo scatto pubblicato dalla 16enne in cui lei bacia teneramente la sorellina e scrive: «Tu!», aggiungendo un cuore rosa. Inoltre, Chanel, ad accompagnare l'immagine, mette un brano di Fiorella Mannoia intitolato "Sogna".

Proprio nelle scorse ore, Isabel è stata una delle protagoniste della recita scolastica a cui hanno assistito Cristian e Ilary Blasi che, commossi, hanno filmato la bambina mentre cantava con i compagni di scuola. Chanel sembra non ci fosse perché, proprio mentre la mamma pubblicava il dolce video, lei postavo uno scatto dal parrucchiere.

Chanel Totti sui social

Chanel Totti è molto attiva sui social, specie su Instagram e TikTok, dove mostra ai suoi numerosi follower come e con chi trascorre le sue vacanze da sogno ma dove fa anche vedere l'amore che nutre nei confronti della sua famiglia.

