Chanel Totti con mamma Ilary Blasi e Cristian Babalus a Saint-Moritz: «Finalmente»

Per il ponte dell'Immacolata, ovvero dell'8 dicembre, Chanel Totti, il fidanzato Cristian Babalus e mamma Ilary Blasi sono partiti alla volta di Saint-Moritz dove, si presume, trascorreranno il fine settimana. La figlia di Francesco Totti e mamma Ilary Blasi hanno fatto sapere ai fan dove si trovano grazie ad alcune storie condivise sui rispettivi profili Instagram, social in cui sono molto attive.

La storia Instagram di Chanel Totti

Chanel Totti ha espresso la propria contentezza per essere arrivata a Saint-Moritz. Nella storia pubblicata su Instagram, in cui mostra il lussuoso hotel in cui si trova, ha scritto: «Finalmente», aggiungendo qualche stellina.

La secondogenita di llary Blasi e Francesco Totti non ha svelato in modo diretto con chi trascorrerà il weekend ma capirlo non è affatto difficile: infatti, proprio nelle scorse ore, è stata la mamma a pubblicare un'altra storia in cui mostra il paesaggio innevato e dice di essere a Saint-Moritz.

Anche se non compare sui social, molto probabilmente con lei c'è anche il compagno di Ilary, Bastian Muller. Per la mini vacanza è partito anche il fidanzato di Chanel Totti, Cristian Babalus che, sorridente, si è scattato un selfie allo specchio e lo ha postato sui social.

Chanel Totti e i social

Chanel Totti è molto attiva sui propri profili social, anche se, spesso, viene attaccata e criticata dagli hater. In tantissimi, ad esempio, le contestano il fatto di viaggiare molto o di avere la possibilità di viaggiare. Chanel, però, non ha mai risposto a questo tipo di commenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 14:24

