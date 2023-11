Ilary Blasi prepara la pasta di Barbie (tutta rosa) e Isabel approva: «Buonissima»

di Sara Orlandini

Ilary Blasi è mamma di tra figli ma, dato che, Cristian e Chanel Totti sono grandi e fidanzatissimi, si sta godendo molto di più la piccolina di casa: Isabel. La conduttrice romana posta spesso molte storie Instagram insieme alla sua bambina: al cinema, al museo interattivo, al parco oppure alle feste con gli amichetti. Oggi, sabato 4 novembre, Ilary ha preparato una pasta davvero speciale a tema "Barbie", che Isabel ha apprezzato molto.

La pasta di Barbie preparata da Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato diverse nuove storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai fan di essere in procinto di preparare un pranzetto con i fiocchi alla sua bambina Isabel. Prima, la conduttrice mostra un contenitore sporco di sugo rosa, poi, spiega con un video in cui mescola la pietanza fucsia: «Pasta di Barbie». Il piatto è proprio del colore preferito della bambola Mattel e, qualche mese fa, Ilary e Isabel erano andate al cinema a vedere il film record di incassi. Poi, come ultima storia, la conduttrice chiede alla figlia un parere sul piatto e la piccola con un sorriso risponde: «Buonissima».

Qualche influencer, a cui il film Barbie è piaicuto particolarmente, ha pubblicato sui social la ricetta della pasta fucsia: il sugo non è altro che un mix di barbabietole e ricotta.

Ilary Blasi super mamma

Ilary Blasi ama divertirsi insieme ai suoi figli e le storie e foto pubblicate nell'ultimo periodo ne sono la prova. Ad esempio, quando si sono recati al Museo dei Sogni a Roma, hanno scattato moltissime foto oppure, qualche giorno fa, in occasione della festa di Halloween, Ilary e altre mamme si sono mascherate da streghe e spose insanguinate per fare "dolcetto o scherzetto" con i loro bambini.

