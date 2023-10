Ilary Blasi, costume di Halloween stile sposa cadavere. Le storie Instagram sono esilaranti

di Redazione web

Ilary Blasi sta trascorrendo la sera di Halloween insieme ad alcuni amici e ai loro bambini. La conduttrice romana e la figlia più piccola Isabel si sono mascherate di tutto punto per una cena a tema horror. L'ex moglie di Francesco Totti sta documentando tutto sul proprio profilo Instagram e le storie pubblicate sono esilaranti: Ilary, insieme ad altre mamme, si è divertita a "spaventare" i bambini che indossavano tutti outfit mostruosi.

Ilary Blasi, sposa cadavere

Ilary Blasi ha mostrato ai suoi follower come sta trascorrendo la serata di Halloween. Prima Isabel e i suoi amichetti hanno cercato di mettersi in posa per ricordare il momento, anche se, non è stato proprio semplice, dato che, i bambini più piccoli non stavano fermi. La conduttrice ha immortalato il bel quadretto e in sottofondo al video si sente la sua risata sonora. Poi, Ilary ha mostrato la location in cui si trova: palloncini, ragnatele finte, specchi vecchi e maschere sulle sedie e, infine, ha svelato il suo costume. È una sposa cadavere con il vestito bianco chiazzato di sangue finto e il volto truccato tutto di bianco con qualche cicatrice e taglio qua e là.

Le storie Instagram di Ilary Blasi

Le storie Instagram di Ilary Blasi sono davvero divertenti perché lei e alcune mamme hanno filmato la reazione dei bambini quando, aprendo il portone della "casa infestata", si sono spaventati, salvo poi, scoppiare a ridere.

