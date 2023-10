Fedez, il video pubblicato sui social: «Non spaventatevi», la rivelazione choc

di Redazione web

Come quasi tutte le sere, Fedez ha pubblicato un video su instagram condividendo qualche sua idea "geniale", e dopo il costume da Halloween da tè al limone, ci aspettiamo proprio di tutto...

Fedez e Vittoria, il costume di Halloween (copiato) è esilarante: «L'edera è un tocco di classe»

Fedez scatenato per Halloween

Stavolta il tema è sempre Halloween, e il rapper, invece di cercare di incastrare uno dei suoi figli a indossare un vestito di cui nessuno, a parte Fedez, ne comprende la bellezza, ha convolto in primis se stesso, e anche il suo amico Arturo.

I due indosseranno per Halloween un costume ispirato al celebre film Titanic, e interpreteranno Jack e Rose in una delle ultimissime scene, soprattutto per Jack che muore congelato, ma c'è un poblema... Nessuno dei due vuole fare Rose, perchè prima di andare alla festa in maschera, andranno a cena in un ristorante perciò presentarsi vestiti dalla Winslet in Titanic... potrebbe, e dico potrebbe, essere un po' imbarazzante.

La questione è stata però risolta con maturità e risolutezza, i due si sfideranno a sasso, carta, forbice, e il perdente dovrà travestirsi da Rose.

Chi sarà il vincitore? Per quanto il sostegno dovrebbe andare a Federico, la curiosità di vederlo vestito da Rose è troppo forte...

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA