Fedez, il costume di Halloween è esilarante: «Nessuno ha capito chi sono». E Chiara Ferragni diventa Sharon Stone

di Redazione web

Se Instagram avesse organizzato un concorso per il "miglior costume di Halloween", sicuramente, Fedez lo avrebbe vinto o, almeno, si sarebbe piazzato sul podio. Il rapper, infatti, nelle scorse ore, ha dato spazio a tutta la sua fantasia e ha sfoggiato costumi incredibili e, allo stesso tempo, davvero divertenti. Nel pomeriggio, con Vittoria, si è mascherato da "balcone di Rapunzel", mentre, la sera, ha dato il meglio di sé interpretando l'ultima scena del film Titanic. Anche Chiara Ferragni, però, non è stata da meno e la sua Sharon Stone ha fatto il giro dei social.

Fedez e Vittoria, il costume di Halloween (copiato) è esilarante: «L'edera è un tocco di classe»

Fedez insegna a Paloma la "posizione Onlyfans": «Addestramento a buon punto»

Fedez è Rose di Titanic a Halloween

Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto divertire tutti i loro fan con i costumi di Halloween che hanno indossato nelle scorse ore in occasione di un party esclusivo al quale hanno partecipato vari influencer. Il rapper ha documentato tutto nelle proprie storie davvero divertenti: è stato raggiunto a casa da uno dei membri del suo team, Arturo, e insieme si sono preparati per la festa. Fedez ha indossato i panni di Rose nell'ultima scena di Titanic, quindi, con tanto di giubbotto di salvataggio, mentre, il collega, vestito da Jack Dawson ha portato con sé anche la celeberrima porta su cui i protagonisti del film attendono i soccorsi. Nelle storie successive, il cantante entra nel locale in cui era atteso e chiede al personale di indovinare chi fosse: nessuno risponde. Incredulo, Fedez dice: «Devo andare a cena così e nessuno ha capito chi sono, ma veramente?».

Chiara Ferragni, invece, ha scelto un outfit più sobrio ma comunque iconico perché vestiva i panni di Sharon Stone in Basic Instinct. L'influencer ha voluto rappresentare la celeberrima scena con il tubino bianco che tanto fece parlare quando il film uscì nelle sale. Qualche follower ha scritto che non le assomigliava per niente e qualcun altro ha risposto che l'intento non era di sicuro quello di essere uguale alla diva di Hollywood.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA