Fedez insegna a Paloma la "posizione Onlyfans": «Addestramento a buon punto»

Fedez e Chiara Ferragni stanno cercando di educare al meglio la loro nuova cagnolina Paloma che è in casa, ormai, da qualche settimana. La cucciola di Golden Retriever teme di più l'influencer del rapper che, però, in compenso, le sta insegnando i "classici" comandi come, ad esempio, rimanere seduta. Paloma, tuttavia, sta imparando anche un'altra posizione per ottenere il goloso biscottino e quest'ultima non ha niente a che fare con ciò che conoscono gli altri cani.

La "posizione Onlyfans" di Paloma

Alcuni giorni fa, Fedez ha registrato delle storie Instagram in cui mostrava come si divertiva con la cagnolina Paloma che, ogni volta, che il padrone le si avvicinava, si girava in modo buffo sulla pancia, stendendo le zampe. Quindi, il rapper le aveva detto: «Per caso sei una modella di Onlyfans?». Ecco, da dove deriva il nome della "posizione" giocosa del golden retriever. Nelle scorse ore, dopo la puntata di XFactor, Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a casa e Paloma ha fatto loro le feste, quindi, il cantante le ha detto: «Paloma, Onlyfans, Onlyfans» e la cucciola si è girata sulla pancia. Fedez ha aggiunto ridendo: «Addestramento a buon punto direi».

Paloma in casa Ferragnez

Come ogni cucciolo che si rispetti, anche Paloma sta imparando "l'abc" per abitare in casa e, quindi, Fedez e Chiara Ferragni sono impegnati a insegnarle a fare i bisognini in giardino, anche se, spesso, la cagnolina lascia regalini sui tappeti firmati.

