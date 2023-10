Fedez ritrova il sorriso, con Chiara Ferragni e i figli nella nuova casa: «È quasi pronta»

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez amano tenere aggiornati i loro milioni di follower su come procedono i lavori di costruzione della loro nuova casa a Milano. L'influencer, anche nei mesi scorsi, ha pubblicato foto e storie che mostravano il "work in progress" dell'abitazione, a volte, suscitando l'indignazione degli hater che le si sono scagliati contro perché Leone e Vittoria avranno i loro bagni privati. Comunque sia, Chiara non bada ai commenti negativi e, nel suo ultimo post Instagram, mostra la casa quasi finita.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato alcune nuove foto sul proprio profilo Instagram in cui, insieme a Fedez, Leone e Vittoria, visita la nuova casa. L'influencer, a corredo delle immagini, ha semplicemente scritto: «La nuova casa è quasi pronta». Il post ha riscosso moltissimo successo anche perché l'abitazione e le stanze che Chiara mostra sono davvero bellissime. Ciò che, però, ha fatto più gioire i fan dell'imprenditrice è il sorriso di Fedez che si sta riprendendo dopo alcuni giorni difficili in cui è stato lontano dalla famiglia perché ricoverato in ospedale.

I quattro sembrano essere molto felici e, sicuramente, non vedranno l'ora di trasferirsi nella nuova casa che dovrebbe essere pronta a breve.

I commenti dei fan

I numerosissimi fan di Chiara Ferragni hanno commentato il suo post "casalingo" con molto entusiasmo augurando felicità alla famiglia. Qualcuno ha scritto: «Vi auguro che questo nuovo nido vi porti solo gioia», «Quando la casa sarà finita, voglio un home tour come si deve» oppure ancora «Non vedo l'ora di vedere come sarà».

