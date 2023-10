Chiara Ferragni ritrova (finalmente) il sorriso: al parco con Leone, Vittoria, i suoceri e la guardia del corpo

di Redazione web

Chiara Ferragni non ha passato un periodo semplice, ultimamente. L'influencer, infatti, oltre ad avere mille impegni di lavoro è anche stata molto in apprensione per le condizioni di salute di Fedez che, nelle scorse settimane, è stato ricoverato in ospedale per alcune emorragie dovute a delle ulcere. Ora che il rapper è tornato a casa, Chiara si è un po' rilassata e, finalmente, è tornata sui social e a sorridere. L'imprenditrice, inoltre, pensa alla serenità dei suoi bambini Leone e Vittoria che ha accompagnato al parco insieme ai suoi suoceri.

Fedez, dopo l'operazione riprende Muschio Selvaggio: l'annuncio social. Attesa per la decisione su X Factor

Chiara Ferragni torna su Instagram, ma il post non piace agli hater: «Fai di nuovo la svampita». Lei ribatte così

Chiara Ferragni al parco con Leone e Vittoria

Chiara Ferragni, i suoi bambini Leone e Vittoria e i suoi suoceri sono stati paparazzati mentre, in una giornata di sole, si recavano al parco giochi. La famiglia era seguita anche dalla guardia del corpo che, per sicurezza, è sempre presente. Finalmente, dopo giorni di grande preoccupazione, Chiara è tornata a sorridere e a farlo con le persone a lei più care. Per lei, la serenità dei suoi figli è la cosa più importante e, infatti, quando Fedez era in ospedale non li ha mai esposti sui social come, magari, di solito accade.

In questi giorni, Chiara sembra essere molto più tranquilla e, per questo, è tornata a pieno regime su Instagram dove, quasi ogni ora, pubblica un nuovo contenuto.

Chiara Ferragni e i genitori di Fedez

Chiara Ferragni ha un buon rapporto con i genitori di Fedez, Tatiana e Franco che, spesso, compaiono nelle sue storie Instagram. L'influencer ama i piatti che suo suocero cucina per lei e la famiglia e, infatti, mostra sempre le pietanze ai suoi follower.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA