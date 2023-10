Fedez, dopo l'operazione riprende Muschio Selvaggio: l'annuncio social. Attesa per la decisione su X Factor

di Redazione web

Fedez, dopo il ricovero in ospedale per alcune emorragie dovute a delle ulcere, è tornato a casa dalla sua famiglia e molto attivo sui propri profili social.

In questi giorni, il rapper ha condiviso alcune storie in cui spiega l'importanza di donare sangue e quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute mentale.

Fedez, però, ha anche a cuore i suoi progetti lavorativi e uno di questi ripartirà a breve: Muschio Selvaggio.

Muschio Selvaggio è il prodotto per cui tanto hanno lavorato, discusso e messo la parola fine sopra alla loro amicizia Fedez e Luis Sal. Il podcast, da milioni di ascolti al mese sulle varie piattaforme streaming, sta per ritornare e ad annunciarlo è proprio il marito di Chiara Ferragni che, nelle sue ultime storie Instagram, ha pubblicato la foto dello studio dove si registrano le puntate del format.

Fedez ha semplicemente scritto: «Si riparte», ma non ha taggato nessun probabile co-conduttore e nessun ospite.

Fedez e il recupero

In questo momento, Fedez sta recuperando piano piano le energie che ha speso nei giorni scorsi in cui ha passato ore davvero difficili. Il rapper, però, ha fatto sapere ai suoi fan di essere molto contento di essere tornato a casa dalla sua famiglia e di avere mille progetti in mente ai quali lavorare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 19:04

