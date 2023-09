Fedez al matrimonio degli amici con Francesco Facchinetti: «Quanto è brutto il tuo outfit»

di Redazione web

Fedez e Francesco Facchinetti si conoscono da molti anni e, oltre ad essere colleghi nella musica, sono anche amici. Oggi, giovedì 7 settembre, entrambi sono stati invitati al matrimonio di alcuni amici, evento in cui ci sono anche altri vip come, ad esempio, Federico Rossi e Paola Di Benedetto (ovviamente, non insieme). Comunque sia, Fedez ha deciso di prendere in giro Francesco Facchinetti per il suo outfit improbabile.

La storia Instagram di Fedez

Fedez ama tenere aggiornati i suoi milioni di follower su ciò che fa e su come trascorre le sue giornate. Quindi, oggi, che era presente alle nozze di alcuni amici, ha filmato tutto. In sua compagnia c'era anche Francesco Facchinetti e proprio su di lui si concentra una delle ultime storie Instagram. Il rapper scherza sull'outfit dell'amico che indossa un paio di jeans verde acqua strappati sulle ginocchia, una t-shirt bianca e una giacca azzurra. Quindi Fedez lo inquadra e dice: «Nuovo format intitolato: Quanto è brutto il tuo outfit», il cantante, allora, risponde: «Ciao sono Francesco Facchinetti e il mio outfit è veramente brutto», con tanto di bottiglie di vino e alcolici in mano.

Fedez intrattenitore della serata

In seguito, Fedez ha pubblicato altre storie in cui mostra ai suoi amici i suoi "trucchi di magia": il gioco consiste nell'attaccare alla propria fronte una moneta che deve staccarsi sbattendo la testa sul tavolo (in maniera delicata) e senza aiutarsi con le mani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 21:30

