Chiara Ferragni e Fedez, i look della cena romantica presi di mira dai fan: «Tu sempre elegante, lui in tuta»

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a Milano dopo avere trascorso gli ultimi giorni delle loro vacanze estive sulle Dolomiti, insieme anche ai loro bambini Leone e Vittoria. Nelle scorse ore, però, i due si sono concessi una romantica cena in un luogo da sogno in Toscana e, ovviamente, l'influencer ha pubblicato varie foto e storie Instagram che sono molto piaciute ai suoi fan. Naturalmente, c'è anche chi ha avuto da ridire e i commenti negativi sono stati rivolti, soprattutto, alla scelta "contrastante" degli outfit.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez, cinque anni fa, hanno organizzato una cena pre matrimoniale per festeggiare il loro amore con amici e parenti, amore che, poi, avrebbe trovato la sua celebrazione il giorno dopo, ovvero quello delle nozze a Noto, Sicilia. In memoria di questo bel momento, l'influencer e il rapper hanno deciso di organizzare una cena romantica e intima in Toscana e per l'occasione Chiara ha indossato dei jeans stretti e scuri e un corpetto di pizzo bianco molto elegante. Fedez, invece, come si evince da una foto postata dalla moglie, indossava una felpa nera. Proprio sulla scelta degli outfit sono caduti gli occhi dei fan della coppia che pensano che lei sia sempre molto posata, mentre, lui non badi più di tanto a come si veste. Qualcuno, infatti, ha scritto: «Chiara sempre elegante, Fedez costantemente in tuta».

Chiara Ferragni e le critiche social

Chiara Ferragni, ormai, non si sofferma più sulle tante critiche che, ogni giorno, le vengono riservate. L'influencer, infatti, con il tempo, ha imparato a lasciarsi scivolare addosso i commenti che per lei non sono costruttivi. Chiara risponde solamente se viene offesa pesantemente o se qualcuno critica il suo modo di fare la mamma.

