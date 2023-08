Chiara Ferragni, la foto su Instagram a Ferragosto conquista i follower: «La tua bellezza è indescrivibile»

di Redazione web

Chiara Ferragni sta trascorrendo queste settimane di agosto in una delle sue località estive preferite: Ibiza. Sull'isola spagnola, è in compagnia di Fedez, dei suoi bambini Leone e Vittoria, delle sue sorelle e di alcuni dei suoi amici più stretti. L'influencer posta moltissimi contenuti social: reel, video e foto che riscuotono, come al solito, tantissimo successo. L'ultima serie di scatti che Chiara ha pubblicato sono piaciuti davvero tanto ai suoi fan che si sono tutti complimentati per la sua bellezza.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Nell'ultimo post Instagram che Chiara Ferragni ha pubblicato, indossa un vestito fucsia con alcuni dettagli di stoffa che ricreano delle roselline. L'influencer si mostra ai suoi follower super sexy al tramonto e come didascalia degli scatti ha optato per una semplice frase: «Il mio momento preferito della giornata».

Effettivamente, lei e il marito Fedez, ultimamente, pubblicano moltissime foto al tramonto e le immagini hanno riscosso davvero tanto successo tra gli utenti social che, ogni giorno, restano ammaliati dalla bellezza di Chiara che, però, non risponde quasi mai ai commenti sotto ai suoi post.

I commenti dei fan

Chiara Ferragni, su Instagram, è seguita da quasi 30 milioni di follower che, da anni, la seguono molto appassionatamente. L'influencer, sotto al suo ultimo post, ha raccolto moltissimi commenti e qualcuno ha scritto: «Una bellezza indescrivibile», «Sei veramente unica» oppure ancora «Ogni anno che passa sei sempre più bella».

