Chiara Ferragni smentisce le voci di crisi con Fedez: «Ma vi sembra normale?»

di Redazione web

Chiara Ferragni, in questo momento, si trova in vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia e ad alcuni suoi amici. Come è solita fare, in questi giorni, sta postando moltissime storie, foto e reel nel proprio profilo Instagram, così da tenere aggiornati i suoi follower su tutto ciò che fa. L'influencer, nelle scorse ore, ha registrato un TikTok nel quale smentisce definitivamente ogni voce di una presunta crisi con il marito Fedez.

Il video di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha registrato un video TikTok in cui riprende vari titoli di giornali che, nelle scorse ore, avrebbero insinuato che tra lei e Fedez fosse in atto l'ennesima crisi. L'influencer spiega: «Ieri c'era un tramonto bellissimo e ci hanno scattato una foto molto romantica a me e a Fede che, poi, lui ha ripostato sul suo profilo Instagram con la caption: "Ciao amore". Adesso, sto leggendo che questa didascalia, invece di essere intesa come una bella dedica, è stata presa come una specie di addio, ma perché? Cioè tutto bene?». Poi, Chiara Ferragni al video ha anche aggiunto: «Ma vi sembra normale?».

Le vacanze di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze a Ibiza ma prima di divertirsi sull'isola spagnola, è stata anche in altre località come, ad esempio, le spiagge della Puglia o quelle della Sicilia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 08:48

