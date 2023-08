Chiara Ferragni a Ibiza con la famiglia sulla spiaggia libera: altra pioggia di critiche. «Lo fate per risparmiare?»

di Redazione Web

Chiara Ferragni a Ibiza e si gode una bella vacanza total relax in family insieme a Fedez e ai figli Leone e Vittoria. Naturalmente non trascura i suoi fan e ogni giorno, sul suo profilo Instagram, racconta tutte le sue avventure. E proprio nelle ultime ore, l'influencer sta sfoggiando non solo un fisico sempre più scolpito ma anche look sexy e tuffi in mare. Tuttavia l'ultimo post che Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram non è passato inosservato ai suoi fan, soprattutto per una foto in particolare. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chiara Ferragni, l'abito che 'valorizza' il seno non piace agli hater: «Sei patetica». Ma spunta un commento

Chiara Ferragni, il "tuffo perfetto" scatena le polemiche: «Si vede che è finto, tutto Photoshop». Ecco la verità

Ibiza si è affermata prima di tutto come un luogo di libertà, non tanto intesa in senso anarchico, quanto come diritto, quel diritto di esprimersi e agire senza costrizioni, sempre nel rispetto.

Ma un dettaglio non è sfuggito ai fan dell'influencer, cioè che la famiglia Ferragnez si gode il sole e il mare sulla spiaggia libera. E la foto social testimonia tutto. In molti però non hanno apprezzato il gesto di Chiara che ha voluto condividere la foto sui social. «Ma secondo voi davvero vanno in una spiaggia libera? Per piacere», ha scritto un utente. E ancora: «Ma ogni anno ci propongono sempre la stessa foto sul dirupo. Basta. La gente normale non si può fare neanche più di una settimana di vacanza».«Da oggi le spiagge libere non saranno più gratis. Nella spiaggia libera solo per fare notizia. Lo fate per risparmiare? Non ci crede nessuno», ha scritto ancora un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA