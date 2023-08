Chiara Ferragni, il look che fa discutere: «Straccetti senza dignità, imbarazzante!»

di Redazione Web

Look discutibile o no? Questo è il dilemma. Chiara Ferragni lancia un altro look che fa discutere i suoi milioni di follower. Su Instagram, l'imprenditrice digitale pubblica un post in cui mostra un altro outfit creato da lei et voilà... al via i commenti al veleno. Nelle foto, la moglie di Fedez mostra un jeans paillettato a vita bassa, un top nero intrecciato che lascia tutto il ventre scoperto e tacchi decolletè. «Faccio fatica a vedere il buon gusto in termini di stile» scrive un utente.

l commenti

«Ma cos’hai contro le magliette?», «Straccetti senza dignità, magari venduti a peso d’oro a coglioni che li comprano, destinati alla spazzatura», «Stendiamo un velo pietoso......», «Questo top è imbarazzante...🤦🏻‍♀️ praticamente come una coperta troppo corta, non arriva da nessuna parte» si legge in massa sotto il post che decretano la bocciatura dell'outfit della Ferragni.

