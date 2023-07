Chiara Ferragni, le dolci parole della madre Marina e della sorella Francesca per Mati

di Redazione Web

A dare l'addio a Matilde, la cagnolina di Chiara Ferragni deceduta oggi, sono state anche le sorelle e la mamma dell'imprenditrice digitale. Instagram pullula di post di saluti per il cagnolino che ha conquistato tutti nel tempo. Ormai era parte integrante dei Ferragnez, tanto da partecipare alle serie tv su Prime. «È difficile immaginare che non sarai più con noi, a zampettare e a regalarci il tuo sguardo immenso, di cucciola battagliera e forte» inizia così il lungo post di Marina Diguardo, madre di Chiara, che sul suo profilo ha condiviso una foto di Matilde e del precedente cane Pumba, morto anni fa. «Ricordiamo ancora tutti il giorno più bello, quando siamo venuti a prenderti. Eri l’ultima rimasta della cucciolata, ci avevano avvertito che eri un po’ birichina, ne hai combinate tante al nostro Pumbolone, ma lui era innamorato di te» continua commossa Marina.

l post per Mati

«Ciao Matildona ci mancherai tanto» scrive invece Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, che con uno scatto insieme alle sorelle e ai rispettivi cani, dà anche lei l'addio al cane dei Ferragnez.

Il post di Chiara

Chiara Ferragni ha dovuto dire addio a Matilda, la bulldog francese di 13 anni è morta ieri, venerdì 28 luglio. L'influencer ha condiviso alcune foto sui social e un lungo messaggio d'addio, nel quale ha raccontato quello che rappresentava per lei e la sua famiglia. La cagnolina aveva compiuto 13 anni una settimana fa. L'ultima foto, pubblicata sul suo profilo social da 389mila follower, la ritrae in un quadretto famigliare insieme a Chiara, Leone e Vittoria. «Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto - ha scritto Chiara Ferragni nel lungo post social - In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perchè è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia: eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016».

