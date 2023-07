Fedez mostra (per la prima volta) il tatuaggio dedicato a Vittoria, la sua reazione è epica: ecco cosa fa

di Redazione Web

Una reazione epica. Fedez e i suoi sketch continuano a divertire i fan che lo seguono aspettando di vederne sempre di nuovo. Stavolta, a destare le risate del ricco parterre dei Ferragnez è stata la reazione della piccola Vitto al tatuaggio del padre. Da più di un mese, infatti, il marito di Chiara Ferragni ha mostrato ai fan il suo nuovo tattoo: la faccia della figlia Vittoria col broncio, che si è stampato sulla coscia. «Guarda Vitto..» dice Fedez nelle sue stories Instagram inquadrando Vittoria. E la reazione è singolare...

La sorpresa

Fedez crea la classica suspence per creare stupore in Vittoria. «Chiudi gli occhi...» chiede e ancora: «Chi è questa?» dice rivolgendo il cellulare al tatuaggio. «Iaia» risponde la sorella di Leone. «Ti piace?» chiede Fedez, e Vittoria, mentre sorride, scappa via lasciando il padre da solo. «Direi che ha gradito» scrive il rapper sotto il video, divertendo i fan.

